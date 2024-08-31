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لبنان
أصابه عن طريق الخطأ بطلق ناريّ وقتله
Lebanon 24
31-08-2024
|
10:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ش.ح أصاب عن طريق الخطأ و.ن بطلق ناريّ في صدره من رشاش حربيّ.
وتمّ نقل المصاب إلى المستشفى على الفور، لكنه تُوفي متأثراً بإصابته.
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