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لبنان

أصابه عن طريق الخطأ بطلق ناريّ وقتله

Lebanon 24
31-08-2024 | 10:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ش.ح أصاب عن طريق الخطأ و.ن بطلق ناريّ في صدره من رشاش حربيّ.
 
 
وتمّ نقل المصاب إلى المستشفى على الفور، لكنه تُوفي متأثراً بإصابته.
 
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إطلاق نار

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