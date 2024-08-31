أصابه عن طريق الخطأ بطلق ناريّ وقتله

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ش.ح أصاب عن طريق الخطأ و.ن بطلق ناريّ في صدره من رشاش حربيّ.

وتمّ نقل المصاب إلى المستشفى على الفور، لكنه تُوفي متأثراً بإصابته.