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لبنان
باسيل التقى القطان في زحلة
Lebanon 24
31-08-2024
|
14:01
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التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في أوتيل قادري - زحلة رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ احمد القطان الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء رئيس التيار الوطني الحر والذي نعتبره قطباً من اقطاب البلد".
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ودعا القطان الجميع الى "الوحدة والحوار من أجل مصلحة لبنان"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي عوائق أن يزور اللبنانيين بعضهم، وهذا البلد يحتاج الى المزيد من اللحمة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والاجرام الذي تقوم به اسرائيل في غزة".
واشار القطان الى أن "زيارة باسيل لبر الياس هي من أجل التلاقي بين اللبنانيين"، وقال: "لا شك أن هناك من يحرض على اللبنانيين وقدرهم أن يعيشوا مع بعضهم وهذه الحركة الاعتراضية تأتي خدمة لهؤلاء".
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