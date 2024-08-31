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لبنان

الجيش: توقيف مواطنَين و13 فلسطينيًّا لارتكابهم جرائم مختلفة

Lebanon 24
31-08-2024 | 14:52
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 31 / 8 / 2024، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة القموعة – الشمال مواطنًا واحدًا و13 فلسطينيًّا لإطلاقهم النار وحيازتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
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كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية لبيروت منزل المواطن (ح.ع.) وأوقفته لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وسرقة دراجات ناريّة والاتجار بها، وإطلاق النار وافتعال إشكالات.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
(الوكالة الوطنية)
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