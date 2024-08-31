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لبنان

القصف يتجدّد جنوباً.. غارات إسرائيليّة تستهدف منطقتين!

Lebanon 24
31-08-2024 | 15:12
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نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، قصفاً عنيفاً استهدفَ عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنَّ القصف استهدف بلدة عيتا الشعب، فيما شنّ العدو غارة عنيفة طالت منطقة هورا بين بلدتي كفركلا وديرميماس.
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ومساءً، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد موقعين إسرائيليين.
وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بواسطة الأسلحة الصاروخية.
أما العملية الثانية، فقد أعلن الحزب أنها طالت موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وذلك عبر الصواريخ.
 
 
 
 
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