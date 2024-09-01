50 ألف وظيفة شاغرة في "قطاع حيوي"

تحدّث أحد المسؤولين في مجال الصناعة عن وجود أكثر من 50 ألف وظيفة شاغرة ضمن القطاع، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستدعي نهضة أساسية في مجال هذا القطاع الذي يطلب دائماً اليد العاملة المتخصصة.

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وذكر أنّ مختلف المصانع تبحث عن عمالٍ ثابتين لديها، لكن هناك مخاوف من التدخلات السياسية التي تؤثر على كيفية اختيار الموظفين وتحديداً من أصحاب الكفاءات.

وأشار إلى أن مختلف المنظمات الدولية مهتمة بواقع الصناعة في لبنان خصوصاً أنه أحدث نقلة نوعية خلال سنوات وقدّم منتجات مهمة تم استثمارها داخل لبنان وتصديرها إلى الخارج أيضاً.