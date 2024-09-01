

أعلن "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم، استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.





وجاء في البيان: "استهدفنا عند الساعة 2:47 من بعد ظهر يوم الأحد 1-9-2024 التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابناها إصابة مباشرة ‏ما أدى إلى تدميرها".‏

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