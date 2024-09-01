Advertisement

لبنان

عملية جديدة لـ"الحزب".. دمّر التجهيزات التجسسية في هذا الموقع

Lebanon 24
01-09-2024 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1241497-638608020298493184.jpg
Doc-P-1241497-638608020298493184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم، استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا. 


وجاء في البيان: "استهدفنا عند الساعة 2:47 من بعد ظهر يوم الأحد 1-9-2024 التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابناها إصابة مباشرة ‏ما أدى إلى تدميرها".‏
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:17 | 2024-09-01
10:04 | 2024-09-01
09:56 | 2024-09-01
09:28 | 2024-09-01
09:22 | 2024-09-01
09:18 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24