غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء

‎تعرض رجل مسن للغرق اثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء بالقرب من المدفع، ليتم انقاذه من قبل المتواجدين في المكان وسحبه الى الشاطئ، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

وحضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني الى المكان والعمل جاري على اسعافه ميدانياً.