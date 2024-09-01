Advertisement

لبنان

في حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد الاصابات في الغارة الاسرائيلية على بيت ليف

Lebanon 24
01-09-2024 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1241574-638608166097883896.jpg
Doc-P-1241574-638608166097883896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث للغارة على بيت ليف التي أدت إلى استشهاد شخص، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى ثمانية من بينهم رجل وسبع فتيات تتراوح اعمارهن بين عشر سنوات وست عشرة سنة، من بينهم فتاة تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وإصابتها بليغة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:06 | 2024-09-01
16:55 | 2024-09-01
16:00 | 2024-09-01
15:35 | 2024-09-01
14:10 | 2024-09-01
14:03 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24