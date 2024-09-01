في حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد الاصابات في الغارة الاسرائيلية على بيت ليف

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث للغارة على بيت ليف التي أدت إلى استشهاد شخص، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى ثمانية من بينهم رجل وسبع فتيات تتراوح اعمارهن بين عشر سنوات وست عشرة سنة، من بينهم فتاة تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وإصابتها بليغة.

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