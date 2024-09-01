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لبنان
فشل
Lebanon 24
01-09-2024
|
17:06
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لم يُفلح نائب سابق في تطويق زيارة رئيس تيار سياسي مثير للجدل إلى منطقته، ووجَّه الأخير صواريخ إنتقادية عنيفة ضد الأول، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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