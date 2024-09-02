في عكار.. اطلق النار على شقيقه وفرّ

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أقدم المدعو "م.س" على إطلاق النار بإتجاه ابن شقيقه "ر.س" من بندقية صيد "بومب أكشن" وأصابه بطلقات نارية في صدره ورأسه وذلك في محلة المحطة - وادي خالد العكارية، ما استدعى نقله الى احد المستشفيات للعلاج وقد وصفت حالته بالخطرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وفيما فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة، عرف ان سبب الاشكال خلاف على قطعة ارض.