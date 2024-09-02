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لبنان

في عكار.. اطلق النار على شقيقه وفرّ

Lebanon 24
02-09-2024 | 00:10
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أقدم المدعو "م.س" على إطلاق النار بإتجاه ابن شقيقه "ر.س" من بندقية صيد "بومب أكشن" وأصابه بطلقات نارية في صدره ورأسه وذلك في محلة المحطة - وادي خالد العكارية، ما استدعى نقله الى احد المستشفيات للعلاج وقد وصفت حالته بالخطرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وفيما فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة، عرف ان سبب الاشكال خلاف على قطعة ارض.
 
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