Advertisement

لبنان

غارات على يارون وحانين وطيرحرفا ليلا

Lebanon 24
02-09-2024 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1241685-638608580722366501.jpg
Doc-P-1241685-638608580722366501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغار الطيران الحربي المعادي قرابة منتصف الليل، بصاروخين على يارون لجهة مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس، أتبعها بعد دقائق قليلة بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement

وقرابة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل، أغار بصاروخين على منزل في محيط الساحة العامة في طيرحرفا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-09-02
05:41 | 2024-09-02
05:33 | 2024-09-02
05:31 | 2024-09-02
05:08 | 2024-09-02
04:30 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24