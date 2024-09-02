غارات على يارون وحانين وطيرحرفا ليلا

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أغار الطيران الحربي المعادي قرابة منتصف الليل، بصاروخين على يارون لجهة مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس، أتبعها بعد دقائق قليلة بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وقرابة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل، أغار بصاروخين على منزل في محيط الساحة العامة في طيرحرفا.