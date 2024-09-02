هل أصاب "الحزب" نقطة قاتلة في وحدة 8200 ؟

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منذ الرد الذي قام به "حزب الله" على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر واستهدف خلاله مقر الوحدة 8200 وهي إحدى وحدات مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وأكبرها قرب تل ابيب تبدل الاداء العسكري الاسرائيلي .وبحسب مراقبين فإن عمليات الاغتيال التي تصيب عناصر "حزب الله" وكوادره تراجعت بشكل قياسي وهذا ما طرح اسئلة عن الهدف الذي أصابه "الحزب" خصوصا ان هذه الوحدة هي المسؤولة عن الاغتيالات.وترى المصادر أن "حزب الله" قد تكون له ايضاحات في المرحلة المقبلة، من اجل الاعلان عن النتائج النهائية للضربة التي نفذها، خصوصا وان النتائج لم تكن محسومة خلال اطلالة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الاخيرة.