إصابات "كورونا" تتزايد من جديد

Advertisement

لُوحِظَ أنّ المستشفيّات عادت لتستقبل في الآونة الأخيرة الحالات المُصابة بفيروس "كورونا"، بعدما كانت الإصابات قليلة جدّاً.وأشار طبيب في هذا السياق إلى أنّ الإصابات قد تُعاود الإرتفاع خلال الشهرين المقبلين، حيث يُصاب المواطنون بـ"الإنفلونزا" و"كورونا" في فصل الخريف من كلّ عام.