Advertisement

لبنان

العبسي استكمل جولته في الأردن.. وعيّن الأرشمندريت نزها مدبّرًا بطريركيًّا لأبرشيّة بترا

Lebanon 24
02-09-2024 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1241833-638608779623896364.png
Doc-P-1241833-638608779623896364.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل البطريرك يوسف العبسي زيارته الراعوية للأردن، حيث ترأس قداسًا إلهيًا في كاتدرائية عمان بحضور مطارنة ومسؤولين وممثلين عن الطوائف.
 
وفي كلمته، استشهد العبسي بالقديس بولس داعيًا المؤمنين إلى الإيمان بالكنيسة ككيان مقدس لا تقوى عليه أبواب الجحيم.
Advertisement
 
وشكر العبسي الحضور على استقبالهم، وأثنى على التعاون مع المسؤولين الأردنيين، وهنأ الملك عبدالله الثاني بمناسبة يوبيله الخامس والعشرين ومولود ولي العهد.
 
كما أعلن عن تعيين الأرشمندريت بولس نزها مدبرًا بطريركيًا للأبرشية الأردنية، مشيدًا بخدمة المتروبوليت إلياس الدبعي.
 
وفي ختام كلمته، دعا إلى تجديد الفكر والانفتاح على الروح الجديدة مع بداية السنة الطقسية الجديدة، معبرًا عن شكره للإعلام والجمهور على دعمهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)






تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:36 | 2024-09-02
08:35 | 2024-09-02
08:30 | 2024-09-02
08:08 | 2024-09-02
08:03 | 2024-09-02
07:58 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24