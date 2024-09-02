العبسي استكمل جولته في الأردن.. وعيّن الأرشمندريت نزها مدبّرًا بطريركيًّا لأبرشيّة بترا

واصل البطريرك يوسف العبسي زيارته الراعوية للأردن، حيث ترأس قداسًا إلهيًا في كاتدرائية عمان بحضور مطارنة ومسؤولين وممثلين عن الطوائف.

وفي كلمته، استشهد العبسي بالقديس بولس داعيًا المؤمنين إلى الإيمان بالكنيسة ككيان مقدس لا تقوى عليه أبواب الجحيم.

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وشكر العبسي الحضور على استقبالهم، وأثنى على التعاون مع المسؤولين الأردنيين، وهنأ الملك عبدالله الثاني بمناسبة يوبيله الخامس والعشرين ومولود ولي العهد.

كما أعلن عن تعيين الأرشمندريت بولس نزها مدبرًا بطريركيًا للأبرشية الأردنية، مشيدًا بخدمة المتروبوليت إلياس الدبعي.

وفي ختام كلمته، دعا إلى تجديد الفكر والانفتاح على الروح الجديدة مع بداية السنة الطقسية الجديدة، معبرًا عن شكره للإعلام والجمهور على دعمهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)











