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لبنان

لسالكي طريق عاريا.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:12
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أفادت غرفة التحكم المروري أن شاحنة تعطلت على كوع عاريا باتجاه البقاع.
 
وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة. 
 
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