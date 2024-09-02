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لبنان

الضمان الاجتماعي يعلن تقديم خدماته رقميًا على مدار الساعة

Lebanon 24
02-09-2024 | 08:30
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "ضمن سياسة التحول الرقمي التي اعتمدها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي من أجل تسهيل إنجاز معاملات المضمونين وبخاصة للحصول على مستندات من الصندوق كإفادة خدمة، تحقيق إجتماعي، المستندات اللازمة لتقديم طلب براءة الذمة وغيرها، كذلك خدمة الحصول على جدول التصريح الإسمي السنوي بالنسبة للمؤسسات. هذا الإجراء من شأنه التخفيف عن كاهل كل من المضمونين وأصحاب العمل من جهة، ومستخدمي الصندوق من جهة ثانية. إلا أن هذا التدبير الإصلاحي اصطدم بعقبة تأمين تغذية كهربائية على مدار الساعة كي تبقى الخوادم قيد التشغيل، الأمر الذي أوجب الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية  عن بعد حصرا ضمن أوقات العمل".
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أضافت:" أما اليوم، وبفضل الجهود الحثيثة من قبل إدارة الضمان والتعاون الكبير الذي أبدته إدارة تلفزيون الجديد، فقد تمّ تأمين الكهرباء للخوادم في المركز الرئيسي للصندوق 24/24. وعليه، بات بإمكان المضمونين وأصحاب العمل التحقّق من بياناتهم والاستفادة من كافّة الخدمات الإكترونية التي يقدّمها موقع الصندوق التفاعلي على مدار الساعة".

ختمت:" وللمناسبة، يتوجه المدير العام بالشكر الجزيل إلى إدارة تلفزيون الجديد بشخص رئيس مجلس إدارتها السيد تحسين خياط والسيدة كرمى خيّاط على هذه المبادرة الحسنة مؤكدا أهمية التعاون والتضامن بين الجميع من أجل تحسين الخدمات التي يقدّمها الصندوق لثلث الشعب اللبناني تقريبا".
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