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لبنان
بسبب إشكال بينهما... أطلق النار عليه!
Lebanon 24
02-09-2024
|
08:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ف.ا أطلق النار من بندقية صيد على ب.ش بعد وقوع إشكال بينهما عند بولفار مرشد الصمد في بلدة بخعون - الضنية.
وأُصيب ب.ش في قدمه، بينما فرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة.
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إطلاق نار
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