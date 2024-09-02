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لبنان

بسبب إشكال بينهما... أطلق النار عليه!

Lebanon 24
02-09-2024 | 08:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ف.ا أطلق النار من بندقية صيد على ب.ش بعد وقوع إشكال بينهما عند بولفار مرشد الصمد في بلدة بخعون - الضنية.
 
 
وأُصيب ب.ش في قدمه، بينما فرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة.
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إطلاق نار

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