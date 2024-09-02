بسبب إشكال بينهما... أطلق النار عليه!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ ف.ا أطلق النار من بندقية صيد على ب.ش بعد وقوع إشكال بينهما عند بولفار مرشد الصمد في بلدة بخعون - الضنية.

وأُصيب ب.ش في قدمه، بينما فرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة.