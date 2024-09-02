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لبنان

بعد غارة مركبا في الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
02-09-2024 | 11:13
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أنّ الطائرات المُقاتلة التابعة لسلاح الجو هاجمت في وقتٍ سابق مُنشأة عسكريّة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة مركبا - جنوب لبنان.
 
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بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إطلاق 30 صاروخاً من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية في الجليل الغربي، مشيرة إلى أن القصف لم يُسفر عن وقوع إصابات.
 
في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ عملية جديدة طالت عدداً من المستوطنات الإسرائيليّة.

وذكر الحزب أنّه استهدف مستعمرات عين يعقوب، جعتون ويحيعام بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح الحزب أن هذه العملية جاءت رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدة الناقورة، صباح اليوم.

يُشار إلى أن إسرائيل استهدفت، اليوم الإثنين، سيارة في بلدة الناقورة، ما أسفر عن استشهاد شخصين هما حسين مهدي مهدي وعلي يوسف مهدي. 
 
 
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