يستدرج المواطنين لسلبهم أو خطفهم.. شاهدوا ما عثر عليه داخل مخبئه السري في بريتال!

بعد عملية رصد وتَقَصٍّ نفذتها مديرية المخابرات دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وأوقفت المواطن (م.ص.) الذي كان في مخبأ سري داخل منزله، لإقدامه مع آخرين على تشكيل عصابة تنشط في ترويج المخدرات والأموال المزورة، ومشاركته في عدة… pic.twitter.com/8hJzrV3zXF
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 2, 2024
بعد عملية رصد وتَقَصٍّ نفذتها مديرية المخابرات دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وأوقفت المواطن (م.ص.) الذي كان في مخبأ سري داخل منزله، لإقدامه مع آخرين على تشكيل عصابة تنشط في ترويج المخدرات والأموال المزورة، ومشاركته في عدة… pic.twitter.com/8hJzrV3zXF