يستدرج المواطنين لسلبهم أو خطفهم.. شاهدوا ما عثر عليه داخل مخبئه السري في بريتال!

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، انه "بعد عملية رصد وتَقَصٍّ نفذتها مديرية المخابرات، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وأوقفت المواطن (م.ص.) الذي كان في مخبأ سري داخل منزله، لإقدامه مع آخرين على تشكيل عصابة تنشط في ترويج المخدرات والأموال المزورة، ومشاركته في عدة عمليات استدراج مواطنين بحجة بيعهم أموالًا مجمدة بهدف سلبهم أو خطفهم".





ووفقاً للبيان، ضبط في حوزة الموقوف أسلحة حربية وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من العملات المزورة. وكانت مديرية المخابرات قد ضبطت بتاريخ سابق آلات لتزوير الأموال في منزل الموقوف.



كما أوقِف خلال الدهم السوريون (ر.ح.) و(ع.ش.) و(م.ش) داخل منزل أحد المطلوبين.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

بعد عملية رصد وتَقَصٍّ نفذتها مديرية المخابرات دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وأوقفت المواطن (م.ص.) الذي كان في مخبأ سري داخل منزله، لإقدامه مع آخرين على تشكيل عصابة تنشط في ترويج المخدرات والأموال المزورة، ومشاركته في عدة… pic.twitter.com/8hJzrV3zXF — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 2, 2024 Advertisement