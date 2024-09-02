"الإشتراكي": لإلغاء قرار رسم الـ50 دولاراً على طلاب المدارس الرسميّة

طالبت مُفوضية التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الإشتراكي" وزير التربية عباس الحلبي، بالعودة عن قرار فرض رسم الـ 50 دولاراً على طلاب المدارس الرسمية، مشيرة إلى أنه "لا تبرير له على الإطلاق".

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وفي بيان لها، قالت المفوضية: "لطالما طالب الحزب التقدمي الإشتراكي بالاجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقع التربوي وتحصينه ودعم المدرسة المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي، ولكي يبقى متاحاً ومتوفراً للجميع ضمن مبدأ عدالة التعليم ومجانيّته وتكافؤ الفرص".

وأضافت: " إن كل ذلك لا ينطبق على الإجراء الذي اتخذه وزير التربية بفرضه رسم 50 دولاراً على الطلاب في المدارس الرسمية، وهذا الأمر لا تبرير له على الإطلاق".

وختمت: "لذا فإنّ الوزير مطالبٌ بالعودة عنه بما يعطي الحق لكل الطلاب بالتسجيل في المدرسة الرسمية من دون معوقات".