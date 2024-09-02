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لبنان

هذا ما يرفضه جنبلاط.. إقرأوا ماذا أعلن اليوم

Lebanon 24
02-09-2024 | 15:55
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نشر الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط منشوراً عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "قرأت في مكان ما إن رسماً بقيمة 50 دولاراً سيُفرض على التلميذ كي يسجل في المدرسة الرسمية. هذه المقاربة مخالفة للدستور وللحدّ الادنى من العدالة الاجتماعية ولمبدأ مجانية التعليم، لذا أرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلاً".
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وفي وقت سابق، طالبت مُفوضية التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الإشتراكي" وزير التربية عباس الحلبي، بالعودة عن قرار فرض رسم الـ 50 دولاراً على طلاب المدارس الرسمية، مشيرة إلى أنه "لا تبرير له على الإطلاق".

وفي بيان لها، قالت المفوضية: "لطالما طالب الحزب التقدمي الإشتراكي بالاجراءات التي تهدف إلى تحسين الواقع التربوي وتحصينه ودعم المدرسة المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي، ولكي يبقى متاحاً ومتوفراً للجميع ضمن مبدأ عدالة التعليم ومجانيّته وتكافؤ الفرص".

وأضافت: "إن كل ذلك لا ينطبق على الإجراء الذي اتخذه وزير التربية بفرضه رسم 50 دولاراً على الطلاب في المدارس الرسمية، وهذا الأمر لا تبرير له على الإطلاق".

وختمت: "لذا فإنّ الوزير مطالبٌ بالعودة عنه بما يعطي الحق لكل الطلاب بالتسجيل في المدرسة الرسمية من دون معوقات".

 
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