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لبنان

أمطار متفرقة وفيضانات بانتظاركم... هذا ما كشفه الأب ايلي خنيصر عن حال الطقس

Lebanon 24
03-09-2024 | 00:54
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توقع المتخصص في الأحوال الجوّية وعلم المناخ في بوسطن الأب إيلي خنيصر أن "تقلبات جوية سريعة تؤثّر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط واوروبا وشبه الجزيرة العربية، ويعود السبب الى تراجع نشاط المنخفض الهندي الموسمي قبل اوانه، بشهر، وتمركزه جنوب سلطنة عُمان وبحر العرب، الأمر الذي أضعف نشاط التيارات المدارية الحارة نحو الشمال ما أدى الى اعتدال في الطقس وتراجع بدرجات الحرارة في لبنان والمنطقة، أضف الى انحراف المنخفضات نحو تركيا التي بدأت تؤثر على الساحل السوري وبعض المناطق اللبنانية، كما يُنتظر ان يستمر تدفّق السحب الرطبة نحو لبنان حتى يوم الأحد المقبل، فتتساقط امطار عشوائية ومتفرقة، بانتظار ان ترتفع درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل بين درجتين وثلاثة درجات مئوية.
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هذا وسوف يستمر تشكّل حالات عدم الاستقرار فوق غرب المملكة السعودية مساء اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس ممطرا وطوفانياً مع نسبة عالية من الصواعق بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنوّرة والطايف مع خطر تشكل السيول والفيضانات.
 
طقس يومي الثلاثاء والاربعاء، خريفي، معتدل، يتحوّل الى رطب وبارد ليلا في البقاع وفوق الجبال مع احتمال تساقط امطار متفرقة خلال هذه الايام المقبلة.
الحرارة على الساحل: 30 نهاراً و24 ليلاً
في البقاع: 29 نهاراً و17 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و18 ليلا
على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و09 ليلا
الرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 05 الى 15 كم في الساعة، تنشط شمالاً لتلامس 35 كم في الساعة.
 
 
الضغط الجوّي: 1014hpa
الرطوبة: 75% ساحلا قبل الظهر، و80% مساء.
حالة البحر: متوسط ارتفاع الموج
حرارة المياه 30 درجة.
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