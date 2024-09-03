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لبنان
تواصل خجول جدا.. والبيك "غير مهتم"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-09-2024
|
01:30
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بالرغم من مواقف النائب السابق وليد جنبلاط التي كانت صادمة بالنسبة لحلفائه السابقين في "قوى المعارضة"، الا ان التواصل بقي موجودا بين الحزب الاشتراكي وبين احزاب المعارضة وتحديدا المسيحية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التواصل تراجع بشكل كبير خلال الاسابيع الاخيرة حتى وصل الى ادنى مستوى مؤخرا، وبات خجولا للغاية ولا يمكن البناء عليه في ظل التباعد الكبير في وجهات النظر".
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وتعتقد المصادر" ان الاحزاب السياسية المعارضة تبدو اكثر تمسكاً بالتواصل مع جنبلاط في مقابل قلة اهتمام من الاخير بأي علاقة متينة مع حلفائه السابقين في المعارضة او "قوى الرابع عشر من اذار".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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