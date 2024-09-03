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لبنان

خطة المعارضة قبل نهاية ايلول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-09-2024 | 01:45
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أشار مصدر حزبي الى أن قداس "شهداء المقاومة" في معراب هذه السنة تميز بحضور عدد من الشخصيات المعارضة أكثر من كل سنة ، وشهد حضورا لافت لقيادات حزب الكتائب اللبنانية، ما يعني أن تماسك المعارضة هذه الفترة هو أكثر من أي وقت آخر.
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المصدر لفت الى أن ممثلين عن "القوات اللبنانية"، قيادات ونوابا سوف يحضرون القداديس على نيه شهداء المقاومة التي ستكون في طبرية وفي سيدة ايليج ميفوق ، على أن تبدأ الإجتماعات المكثفة للمعارضة قبل نهاية أيلول لوضع الخطة اللازمة للتعاطي مع مجريات الأحداث المقبلة .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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