خطة المعارضة قبل نهاية ايلول

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أشار مصدر حزبي الى أن قداس "شهداء المقاومة" في معراب هذه السنة تميز بحضور عدد من الشخصيات المعارضة أكثر من كل سنة ، وشهد حضورا لافت لقيادات حزب الكتائب اللبنانية، ما يعني أن تماسك المعارضة هذه الفترة هو أكثر من أي وقت آخر.المصدر لفت الى أن ممثلين عن "القوات اللبنانية"، قيادات ونوابا سوف يحضرون القداديس على نيه شهداء المقاومة التي ستكون في طبرية وفي سيدة ايليج ميفوق ، على أن تبدأ الإجتماعات المكثفة للمعارضة قبل نهاية أيلول لوضع الخطة اللازمة للتعاطي مع مجريات الأحداث المقبلة .