بدء التحضيرات لاستقبال جثمان البطريرك كريكور بدروس اغاجانيان

صدر عن بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان الآتي:"يتحضر لبنان لاستقبال جثمان بطريرك الأرمن الكاثوليك الكاردينال كريكور بيدروس أغاجانيان الآتي من روما الى بيروت، يوم الخميس 12 الحالي".

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و يستقبل اللبنانيون بحسب البيان، "جثمانه الذي ما زال على حاله، في احتفال وطني يقام في ساحة الشهداء في بيروت، حيث بدأت شركة ICE المنظمة للاحتفال بتحضير منصة ضخمة لهذا الحدث. ويبدأ الاحتفال عند الساعة 6،45 مساء ومدته ساعة، على ان يبدأ وصول المشاركين، من فاعليات دينية وسياسية وديبلوماسية ومواطنين من كل الطوائف، عند الساعة الخامسة".