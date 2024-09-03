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لبنان

الحوت اطلع من مكاوي على استعدادات جبل لبنان في إطار خطة الطوارئ الوطنية

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:41
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زار النائب عماد الحوت، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي "واطلع منه على الاستعدادات التي تقوم بها محافظة جبل لبنان في إطار خطة الطوارئ الوطنية، والتكامل والتنسيق في ذلك مع محافظة بيروت، والوقوف عند مجموعة من العوائق التي تحتاج الى تذليل من قبل الحكومة، وكذلك دور المجتمع الأهلي في التعاون مع الخطة لزيادة فعاليتها".
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واضاف عبر "إكس":" كما اطلعت من سعادته على الجهد المتميّز والحكيم في تفعيل دور بلديات المحافظة لحسن إدارة شؤون المواطنين المحلية في هذا الظرف الاستثنائية".
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