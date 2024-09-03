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لبنان

فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بمحل مجوهرات... شاهدوا الصور

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:57
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فقدت سيّدة السيطرة على سيارتها جراء عطل بدعسة البنزين، واصطدمت بمحل مجوهرات في محلة شارع نديم الجسر في طرابلس.
 
 
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، فيما لم يُفدّ عن وقوع إصابات.
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