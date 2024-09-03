فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بمحل مجوهرات... شاهدوا الصور

فقدت سيّدة السيطرة على سيارتها جراء عطل بدعسة البنزين، واصطدمت بمحل مجوهرات في محلة شارع نديم الجسر في طرابلس.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، فيما لم يُفدّ عن وقوع إصابات.

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