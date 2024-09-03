قوى الأمن أحبطت محاولة فرار من سجن البترون... إليكم التفاصيل (صور)

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:بنتيجة التفتيشات الدقيقة والمتكررة التي تجريها إدارة سجن البترون في وحدة الدّرك الإقليمي والعناصر المولجة الحراسة، تمّ إحباط محاولة فرار من السّجن المذكور، بصورة استباقيّة، وضبط ستّة مناشير كانت تستخدم لنشر فتحة تهوئة حديديّة صغيرة، للهروب عبرها.كما جرى توقيف المدعو:ا. ح. (مواليد عام 1985، لبناني)لمحاولته إدخال خمسة أجهزة خلويّة إلى داخل السّجن.كذلك، ضُبِطَ ثمانية أجهزة خلويّة مع متمّماتها كانت مخبّأة بطريقة احترافية في داخل جدران السّجن. كما عُثر على ١٠،٥غرامات من مادّة حشيشة الكيف، وسكاكين وأدوات حادّة مصنّعة في السّجن.التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.