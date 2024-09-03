اللواء عثمان استقبل بو عاصي وبحثا في الاوضاع العامة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، النائب بيار بو عاصي.



وتم خلال الزيارة عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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