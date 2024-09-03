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لبنان
اللواء عثمان استقبل بو عاصي وبحثا في الاوضاع العامة
Lebanon 24
03-09-2024
|
10:39
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، النائب بيار بو عاصي.
وتم خلال الزيارة عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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