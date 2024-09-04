بعد العثور عليه.. ما جديد قضية الطفل ليث ملص؟

تمكنت شعبة المعلومات ليل أمس، من العثور على الطفل "ليث ملص" في شارع المئتين - طرابلس، بعد فقدانه وجرى تسليمه لاحقاً الى عائلته بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما ذكرته مندوبة "لبنان24".

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وأشارت المصادر إلى ان عدد الموقوفين ارتفع الى 4، بعدما تم توقيف 3 اشخاص، فيما التحقيق جار معهم لمعرفة الدوافع التي ادت الى اختفاء الطفل ليث ملص.