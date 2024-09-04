Advertisement

لبنان

غادة عون: مستعدة للتوجه الى مكان توقيف رياض سلامة لاستجوابه

Lebanon 24
04-09-2024 | 01:34
A-
A+
Doc-P-1242589-638610357628245229.jpg
Doc-P-1242589-638610357628245229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس":  "بالتأكيد حدث تاريخي توقيف رياض سلامة،  لكن حدث لا بد من استكماله، حتى يصدّق الشعب اللبناني أن عملية مكافحة الفساد قد بدأت بالفعل في لبنان".
Advertisement

أضافت: "النيابة العامة في جبل لبنان أصدرت عشرات مذكرات الإحضار في حقّ رياض سلامة في ملف قروض التسعة مليار دولار، بقيت للاسف من دون تنفيذ من قبل الاجهزة الامنية حتى تاريخه. أما حان الآن تنفيذها يا حضرة مدعي عام التمييز، وما الذي يمنع إحضاره الى بعبدا لاستجوابه في هذا الملف، وهو موقوف الآن".

تابعت: "هناك أيضا ملف المئة مليون دولار موضوع تقرير الفاريس الصفحة 95، الذي أحققّ فيه مع المصارف المعنية في التحويلات الى "مجهول " بحسب التقرير ، فما الذي يمنع من إحضاره وهو موقوف الآن لاستجوابه".

 وأشارت الى انه "هناك أيضا ملف الـ8 مليارات دولار حجم قيمة العمولات في ملف "أوبتيموم" التي دخلت في الحساب الاستشاري في مصرف لبنان وطالما هو موقوف الآن ما الذي يمنع من إحضاره الى بعبدا لاستجوابه يا حضرة مدعي عام التمييز".

ختمت: "على أمل أن تصفو النوايا، وحتى لو لزم الأمر لدواع أمنية، أنا مستعدة للتوجه حيث هو موقوف الآن لاستجوابه. على أمل ان تصفو النوايا وينتصر العدل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2024-09-04
05:14 | 2024-09-04
05:00 | 2024-09-04
04:57 | 2024-09-04
04:49 | 2024-09-04
04:28 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24