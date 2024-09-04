غادة عون: مستعدة للتوجه الى مكان توقيف رياض سلامة لاستجوابه

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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "بالتأكيد حدث تاريخي توقيف رياض سلامة، لكن حدث لا بد من استكماله، حتى يصدّق الشعب اللبناني أن عملية مكافحة الفساد قد بدأت بالفعل في لبنان".أضافت: "النيابة العامة في جبل لبنان أصدرت عشرات مذكرات الإحضار في حقّ رياض سلامة في ملف قروض التسعة مليار دولار، بقيت للاسف من دون تنفيذ من قبل الاجهزة الامنية حتى تاريخه. أما حان الآن تنفيذها يا حضرة مدعي عام التمييز، وما الذي يمنع إحضاره الى بعبدا لاستجوابه في هذا الملف، وهو موقوف الآن".تابعت: "هناك أيضا ملف المئة مليون دولار موضوع تقرير الفاريس الصفحة 95، الذي أحققّ فيه مع المصارف المعنية في التحويلات الى "مجهول " بحسب التقرير ، فما الذي يمنع من إحضاره وهو موقوف الآن لاستجوابه".وأشارت الى انه "هناك أيضا ملف الـ8 مليارات دولار حجم قيمة العمولات في ملف "أوبتيموم" التي دخلت في الحساب الاستشاري في مصرف لبنان وطالما هو موقوف الآن ما الذي يمنع من إحضاره الى بعبدا لاستجوابه يا حضرة مدعي عام التمييز".ختمت: "على أمل أن تصفو النوايا، وحتى لو لزم الأمر لدواع أمنية، أنا مستعدة للتوجه حيث هو موقوف الآن لاستجوابه. على أمل ان تصفو النوايا وينتصر العدل".