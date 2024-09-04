بوصعب بحث مع مستشار الأمن القومي القبرصي في الملفات المشتركة

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في دارته في ضهور الشوير، مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس، يرافقه مدير التحليل بانايوتيس كومناس ومعاونيهما.

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وتم البحث في ملفات مشتركة بين البلدين، كما تم التطرق إلى الحرب على غزة و تداعياتها على المنطقة.



وفي هذا السياق، ثمّن بو صعب الجهد الذي تبذله قبرص من اجل التواصل مع كل الأفرقاء لمعالجة اي مواضيع خلافية.