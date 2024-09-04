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لبنان

بوصعب بحث مع مستشار الأمن القومي القبرصي في الملفات المشتركة

Lebanon 24
04-09-2024 | 04:16
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في دارته في ضهور الشوير، مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس، يرافقه مدير التحليل بانايوتيس كومناس ومعاونيهما.
 
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وتم البحث في ملفات مشتركة بين البلدين، كما تم التطرق إلى الحرب على غزة و تداعياتها على المنطقة.

وفي هذا السياق، ثمّن بو صعب الجهد الذي تبذله قبرص من اجل التواصل مع كل الأفرقاء لمعالجة اي مواضيع خلافية.
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