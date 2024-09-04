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لبنان

مصلحة الاقتصاد جنوباً: 4 محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات مخالفين في طورا وكفرجرة

Lebanon 24
04-09-2024 | 06:02
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تابعت مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتها في القرى الجنوبية اثر شكاوى المواطنين، حيث سطرت اربعة محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية للكيلواط في بلدتي طورا  قضاء صور، وكفرجرة  قضاء جزين، اضافة الى قيام البعض منهم باعطاء فواتير وهمية للمشتركين وفرض حد ادنى لقيمتها بلغت 70 دولار. 
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