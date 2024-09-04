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لبنان

العلامة فضل الله: لبنان لا يقوم الا بكل طوائفه والمقاومة لحمايته

Lebanon 24
04-09-2024 | 07:26
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استقبل العلامة السيد علي فضل الله، رئيس "الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية" يوسف محمد بيضون مع وفد، بحث معه في عدد من القضايا التربوية والفكرية والثقافية واخر المستجدات المحلية والإقليمية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره على مختلف الصعد.
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ووجه الوفد للسيد فضل الله دعوة إلى المشاركة في مؤتمر "الوحدة الإسلامية في فكر الإمام علي".
 
في البداية، رحب فضل الله بالوفد، مقدرا "الدور الذي تقوم به الجمعية العاملية منذ تأسيسها على الصعيد التربوي والثقافي والاجتماعي، مثمنا الجهود التي تبذلها على صعيد  تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية".
 
واعتبر "ان قيمة  هذا البلد تكمن في هذا التنوع الذي يعيشه"، داعيا الجميع "إلى  العمل على تعزيز المشتركات بين مكوناته من خلال لغة الانفتاح والحوار بعيدا من لغة الاتهامات وشد العصب وتسجيل النقاط والتخوين والرهان على متغير قد يحصل هنا أو هناك  فلبنان لا يبنى الا بكل طوائفه وبمد الجسور والتواصل ولا يمكن لطائفة أو مذهب أو موقع سياسي أن يصادره".
 
وحيا صمود اهل الجنوب في وجه الاعتداءات الصهيونية المتكررة، مشيدا "بما تقوم به المقاومة من انجازات تحمي الوطن وإنسانه وما تتحلى به من قوة وحكمة".
 
وتطرق إلى الوضع في غزة، منوها بتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، مبديا تخوفه من "مشروع يعد لاحداث نكبة جديدة لتهجير الفلسطينين"، معتبرا "أن  السكوت عن هذه المجازر يمنح كامل الحرية لنتنياهو لمواصله حرب الإبادة".

كما استقبل السيد فضل الله الكاتب والمحلل السياسي محمد يعقوب حيث تم البحث في آخر التطورات على صعيد لبنان والمنطقة".
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