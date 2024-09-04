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لبنان

إنقلاب "بيك اب" على أوتوستراد البالما

Lebanon 24
04-09-2024 | 07:40
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انقلب "بيك اب" على أوتوستراد البالما باتّجاه طرابلس، بعدما فقد السائق السيطرة عليه بسبب إنفجار أحد الإطارات.
 
 
ونتج عن الحادث سقوط جريحين، فيما توجّهت فرق الإسعاف إلى المكان.
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