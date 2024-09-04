إنقلاب "بيك اب" على أوتوستراد البالما

انقلب "بيك اب" على أوتوستراد البالما باتّجاه طرابلس، بعدما فقد السائق السيطرة عليه بسبب إنفجار أحد الإطارات.

ونتج عن الحادث سقوط جريحين، فيما توجّهت فرق الإسعاف إلى المكان.