بيان توضيحيّ من "ألفا" عن كلفة شراء خطّ جديد... هذا ما جاء فيه

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صدر عن شركة "ألفا" بيان ردّت فيه على الخبر المنشور في موقع "لبنان 24" أمس الثلاثاء بعنوان "واقعة غريبة.. هل تفرض "ألفا" ضريبة "عقاب" على المواطنين؟"، وجاء فيه:1-إن كلفة شراء خط جديد ثابت من ألفا هي 16.67 دولارا (من دون TVA). يضاف اليها ايداع deposit بقيمة 15 دولارا يُدفع لمرة واحدة، وهو قابل للاسترجاع في حال قرر المشترك إلغاء الخط.2-يطبّق هذا الإجراء على كل من يرغب بالحصول على خط ثابت جديد.3-التزاما بالشفافية، توثَّق عملية الدفع في إيصالين يحصل عليهما المشترك: واحد يتضمن كلفة الخط، والثاني قيمة الــdeposit.