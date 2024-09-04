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لبنان

"الخارجية": نتضامن مع مصر

Lebanon 24
04-09-2024 | 09:08
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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، عن "تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة"، ودانت "اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي لها بخصوص معبر فيلادلفيا وتضع هذه الاتهامات في خانة عرقلة جهود الوساطة وإطالة أمد الأزمة".
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وعبرت الوزارة عن "تقديرها القوي للجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لخفض التصعيد في المنطقة وللدور الفاعل والبناء الذي تضطلع به مع قطر والولايات المتحدة الاميركية في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وأعربت الوزارة عن "تثمينها للمواقف المصرية التاريخية الداعمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره"، مثنية على "مساعيها الصادقة والمستمرة لتجنيب لبنان والمنطقة حربا مدمرة واسعة النطاق".
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