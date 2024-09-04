Advertisement

لبنان

عبر "منصة الشراء العام"... وزارة الطاقة أطلقت مناقصة عمومية

Lebanon 24
04-09-2024 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1242794-638610660104647313.jpg
Doc-P-1242794-638610660104647313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الطاقة والمياه، البيان ألاتي:

"اطلقت وزارة الطاقة والمياه اليوم عبر "منصة الشراء العام"، مناقصة عمومية لإنشاء وتأهيل معمل توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في منطقة حراش-نبع جعيتا.

Advertisement
المعمل الذي تملكه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،يمكن ان يولّد طاقة تصل الى ١،٢ ميغاوات,  قدرتها  ما يقارب ٦ مليون كيلووات ساعة في السنة ، الامر الذي يُخفف من الكلفة التشغيلية لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان حوالي مليوني دولار، ويسمح بتحسين الخدمة وزيادة الانتاج .وتُستعمل هذه الطاقة المنتجة لتغذية محطة تكرير المياه في ضبيه، التي تؤمن المياه لجزءٍ كبير من بيروت الكبرى وقسم من المتن.

يذكر ان تمويل هذا المشروع سيتم من موازنة وزارة الطاقة والمياه، ويساهم في تشغيل انتاج الطاقة في المتن وبيروت .وهو يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض المستدام في قطاع الطاقة التي تعطي الاولوية للتحول الطاقوي الى الطاقة المتجددة  وتقليص الاعتماد على الفيول في توليد الطاقة الكهربائية، وخاصةً في قطاع المياه،كما يُمكن الاستفادة من هذه الخبرة في هذا المشروع لتطويرها في مشاريع اخرى في المستقبل.
 
وقد دعت الوزارة الاختصاصيين في هذا المجال والمقاولين للمشاركة في هذا المشروع لما له من اثر ايجابي،خصوصاً وانها قد حسّنت الشروط المالية للعقد، ما يسمح للمتعهدين باستيفاء مستحقاتهم بما يوازي سعر الصرف بتاريخ استحقاق الدفع، وبالتالي يحميهم من مخاطر تقلبات العملة.
 
يذكر ان فترة تقديم العروض تمتد ٤٥ يوماً من تاريخ اليوم، ويمكن تنزيل دفتر شروط المناقصة على الرابط التالي:
https://ppa.gov.lb/bids/view/3432
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:53 | 2024-09-04
11:32 | 2024-09-04
11:27 | 2024-09-04
11:13 | 2024-09-04
11:00 | 2024-09-04
10:49 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24