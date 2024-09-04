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لبنان
داخل أحد المصاعد في بيروت... هذا ما حدث مع فتى
Lebanon 24
04-09-2024
|
10:49
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أنقذ عناصر من الدفاع المدني ولداً سوريّاً بواسطة معدات الانقاذ الهيدروليكية بعد أن كانت قد علقت يده بين حجرة المصعد والحائط في أحد الابنية السكنية في كورنيش المزرعة-بيروت.
كما عملوا على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة له ميدانياً.
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