داخل أحد المصاعد في بيروت... هذا ما حدث مع فتى

أنقذ عناصر من الدفاع المدني ولداً سوريّاً بواسطة معدات الانقاذ الهيدروليكية بعد أن كانت قد علقت يده بين حجرة المصعد والحائط في أحد الابنية السكنية في كورنيش المزرعة-بيروت.

كما عملوا على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة له ميدانياً.