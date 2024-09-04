عملية للجيش في بلدة بقاعيّة.. من أوقف هناك؟

نفذت دوريّة من مخابرات الجيش، اليوم الأربعاء، عمليّة دهم في بلدة حورتعلا - البقاع.

وذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنّ الدورية أوقفت المطلوبين "ع.ق.م."و "ع.ع.م."، وبحقهما مذكرات توقيف.