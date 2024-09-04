من لبنان.. صواريخٌ تقصف "المدفعية الإسرائيليّة" وبيانٌ من "حزب الله"!

أفادت المعلومات، مساء الأربعاء، عن تسجيل إطلاق رشقاتٍ صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مُستوطنات إسرائيلية مُحاذية للبنان، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت صواريخ اعتراضية في الأجواء.

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كذلك، أشارت المصادر الميدانية بأنه جرى إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجولان السّوري المُحتل من دون تفعيل صافرات الإنذار والمنصات الإعتراضية.

وتحدثت المصادر عن سقوط صواريخ في مرابض المدفعيّة الإسرائيليّة بمحلة الزاعورة.

بدوره، أعلن "حزب الله" مساء، استهداف مرابض مدفعية العدوّ بـ"الزاعورة" بصلية من صواريخ الكاتيوشا، مشيراً إلى أن العملية نُفذت عند الساعة 19.40 مساء.