قصفٌ عنيف في الجنوب وفيديو يوثق.. مناطق تتعرّض للاستهداف!

شنّ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات استهدفت أطراف بلدتي شيحين والجبين في جنوب لبنان.

كذلك، طالت الغارات ذاتها أطراف بلدات مجدلزون، وادي حسن وزبقين.

ورصد مواطنون جنوبيون بعدسات كاميراتهم لحظة حدوث القصف، حيث ارتفعت سُحب الدخان في أرجاء منطقة الإستهداف مصحوبة مع أصوات انفجارات قوية بفعل الغارات العنيفة.

أيضاً، تحدثت المصادر الميدانية عن استهدافٍ إسرائيليّ لمنطقة الصالحاني عند اطراف بلدة راميا، كما جرى قصف محيط مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة زوطر ومزرعة علمان قرب دير سريان.

بالفيديو.. غارات إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدات زبقين والعزية ومجدل زون #lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/8iXLVRt44D