لا خطوات تُفاقم الأزمة

فُهم أن النواب الأربعة الخارجين من التيار الوطني الحر، ليسوا بوارد أية خطوات تفاقم الأزمة مع التيار، وانتظار انتخابات الرئاسة، وجلسات التشريع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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