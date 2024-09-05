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لبنان

هدية من المعارضة لـ"حزب الله" في التوقيت الخاطئ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-09-2024 | 01:15
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افادت مصادر مطلعة ان حديث بعض الشخصيات والزعامات اللبنانية المعارضة عن الدستور وتعديله لم يكن في محله بنظر عدد كبير من المعنيين في الداخل والخارج خصوصا انه اتى من حلفاء اطراف اقليمية معنية مباشرة بالحفاظ على الدستور الحالي.
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وبحسب المصادر فإن "لعب" ورقة التعديلات الدستورية سيكون بمثابة هدية لـ"حزب الله" الذي سيتجاوب مع الطروحات لتحقيق مكاسب اضافية داخل النظام السياسي اللبناني، بعد ان تراجع عن كل هذه الطروحات لمراعاة الطائفة السنيّة وعدم استفزازها اولا، والاطراف المسيحية تاليا".
وتقول المصادر"ان طرح اي تعديلات او صيغ جديدة في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة والتي تشهد تحولات كبرى، ليس تصرفا حكيما في السياسة ولا يخدم الخط السيادي والعربي في لبنان".


المصدر: لبنان 24

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