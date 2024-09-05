أسعار ايجارات الشقق انخفضت.. إليكم السبب

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تدخل المواجهات في الجنوب عامها الأول بعد نحو شهر، ومع استمرار العمليات العسكرية التي تتفاوت من يوم لآخر، ومع الحديث عن خطة أميركية جديدة لإنهاء الحرب في غزة، وبعد رد حزب الله على عملية اغتيال احد قادته فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، لوحظ أن أسعار ايجارات الشقق قد انخفضت في مختلف المناطق وذلك بعدما وصلت إلى 1200 دولار شهريا.فبعدما استغل العديد من أصحاب الشقق أوضاع النازحين لرفع الإيجارات والاستفادة قدر المُستطاع من الوضع، انخفضت الأسعار وعادت لتتراوح ما بين 400 و800 دولار في كافة المناطق.ويعود السبب إلى ان قسما كبيرا من الذين نزحوا من الضاحية الجنوبية لبيروت عادوا إلى منازلهم، أما من نزح من المناطق المُتضررة جنوبا ولاسيما بنت جبيل ومرجعيون وصور فغالبيتهم انتقلوا إلى منازل يمتلكونها في الضاحية أو في مناطق أخرى أو انتقلوا للعيش في منازل أقارب لهم أو في منازل خالية تعود لمُغتربين، ولا يزال عدد قليل من العائلات في مدارس ومستوصفات وأماكن عامة.