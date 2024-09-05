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لبنان

ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة جنوبًا... كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

Lebanon 24
05-09-2024 | 03:19
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الجنوبية مع رياح ناشطة.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال  العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود، حتى نهاية الاسبوع حيث يعود إلى الاستقرار تدريجيا.
  ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين  22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية واحتمال تساقط رذاذ متفرق على المرتفعات.
الجمعة:  غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الجنوبية مع رياح ناشطة.
السبت:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل في درجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية يرافقها خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة.
الأحد:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة وبنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، تنشط أحيانا في المناطق الشمالية، سرعتها بين 15 و40 كم/س .
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6,14
-ساعة غروب الشمس:  18,59
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