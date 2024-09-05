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لبنان

الصادق: رياض سلامة كان قائد الأوركسترا

Lebanon 24
05-09-2024 | 03:40
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كتب النائب وضاح صادق على منصة "اكس": "رياض سلامة كان قائد الأوركسترا، قبض ثمن قيادته العبقرية لإدارة نهب أموال الدولة والمودعين مئات ملايين الدولارات. بعض رؤساء مجالس ادارات المصارف كانوا موسيقيين، عزفوا تحت قيادته، واستفادوا بدورهم من مبالغ هائلة. ولكن منظمو حفل الشر هم من أعطى الضوء الأخضر لنهب أموال اللبنانيين ومدخراتهم، منذ العام ٢٠١١ حتى ٢٠١٩ وبخاصة وزراء المال، وكل من حاك شبكة الفساد منذ عشرات السنين واستفاد منها الآلاف من المحظيين. اذا لم تسقط رؤوس الفساد وتنهار امبراطورية الشر بعد دخول رياض سلامة الى السجن، ولا تتوقف كرة الثلج عند اختلاسه ٤٢ مليون دولار، فلن نشهد ذوبانا للثلج ولا ظهورا للمرج، بل خيبة أمل جديدة من قضاء فاقد للثقة من اساسه. بالمناسبة وللتذكير فقط، لن ننسى جريمة العصر، تفجير مرفأ بيروت".
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