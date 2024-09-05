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لبنان
وزارة الصحة: شهيد وجريح نتيجة الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرا
Lebanon 24
05-09-2024
|
04:37
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا هذا الصباح أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخص آخر بجروح".
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