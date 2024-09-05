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لبنان

والدة نائب لبناني في ذمة الله

Lebanon 24
05-09-2024 | 04:50
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غيّب الموت حياة شفيق مغربل والدة النائب نبيل بدر.  يصلى على جثمانها اليوم بعد صلاة العصر في مسجد البسطا التحتا في بيروت، قبل مواراتها الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل النائب بدر في الروشة مبنى البحري الطبقة  24، وفي اليومين الثاني والثالث في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين - وسط بيروت ، بين صلاتي العصر والمغرب، بين الرابعة بعد الظهر والسابعة مساء للرجال والنساء. 
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وقد نعاها رئيس "المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت" الإعلامي محمد العاصي معزيًا النائب بدر وأهل الفقيدة، راجياً من الله أن يرحمها بواسع رحمته.

لبنان

تعازي ووفيات

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