عن الحرب مع "حزب الله"... إليكم ما قاله وزير إسرائيليّ

قال وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش إنّ "الحرب يجب أنّ تنتهي عندما لا يكون هناك حركة "حماس" أو "حزب الله".



Advertisement واعتبر سموتريتش أنّ "لا مفرّ من خوض حرب مع "حزب الله" رغم الأثمان الباهظة للحرب، لكن حان الوقت لتغيير الوضع".

وأضاف: "أحد الأخطاء الصعبة لرئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو ثقته العمياء بتقديرات المؤسسة الأمنيّة".